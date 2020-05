Най-рядката дива котка в света се появи отново след десетилетие

П риродозащитници в Алжир заснеха сахарски гепард, животински вид, застрашен от изчезване и вписан в Червената книга на IUCN (Международният съюз за опазване на природата), за първи път от десетилетие насам, съобщиха органите на националните паркове.

Това е най-рядката дива котка в света, съобщава Daily Sabah.

Животното е забелязано в националния парк "Хогар Маунтайн" в необятната пустиня в южната част на страната, заяви официалният парков служител Салах Амокране в изявление за документален филм за работата на учените в парка.

В него са включени изображения на гепарда, направени във вулканичното поле Атакор, чиито върхове се доближават до височина от 3 000 метра.

Сахарският гепард е доста по-различен на външен вид от останалите африкански гепарди. Козината му е по-къса и по-бледа на цвят.

