Най-големият айсберг в света се раздвижи за първи път от десетилетия

С поред Британската антарктическа служба най-големият айсберг в света се движи извън водите на Антарктида, след като е бил в безпомощно състояние повече от три десетилетия.

Айсбергът, известен като А23а, се отделя от антарктическия леден шелф Филхнер през 1986 г. Но се е забил в океанското дъно и е останал в продължение на много години в море Уедъл.

Сега вече не. Последните сателитни снимки разкриват, че айсбергът, тежащ близо един трилион метрични тона, сега се носи бързо покрай северния край на Антарктическия полуостров, подпомаган от силни ветрове и течения.

From space you can see that #iceberg #A23a is on the move again... pic.twitter.com/JlY91PwIhc — Hautes latitudes ❄ (@HautesLat) November 24, 2023

Айсбергът е около три пъти по-голям от Ню Йорк и повече от два пъти по-голям от Голям Лондон, с размери около 4 000 кв. км.

Рядко се наблюдава айсберг с такива размери в движение, казва Оливър Марш, глациолог от Британската антарктическа служба, така че учените ще следят внимателно траекторията му.

Докато набира скорост, колосалният айсберг вероятно ще се отправи към Антарктическото циркумполярно течение. Това ще го насочи към Южния океан по път, известен като "айсбергна алея", където други подобни айсберги могат да бъдат открити да се поклащат в тъмните води. Не е ясно защо той се опитва да избяга точно сега.

Iceberg #A23a 🧊, the largest in the world at the moment, getting free of the sea ice in recent days as it passes close to the tip of the Antarctic Peninsula🇦🇶 as seen by #Sentinel3 🛰️time-lapse processed with @sentinel_hub pic.twitter.com/gd9SylPiyB — YouStorm (@YouStormorg) November 24, 2023

"С течение на времето вероятно просто е изтънял леко и е придобил малко допълнителна плаваемост, която му е позволила да се издигне от океанското дъно и да бъде тласкан от океанските течения", каза Марш. А23а е и сред най-старите айсберги в света.

Андрю Флеминг, експерт по дистанционно наблюдение от Британската антарктическа служба, заяви пред Би Би Си в петък, че айсбергът се е движил през последната година и сега изглежда набира скорост.

"Попитах няколко колеги за това, чудейки се дали е възможно да има някаква промяна в температурата на водата в шелфа, която да го е предизвикала, но консенсусът е, че времето просто е настъпило", каза Флеминг пред Би Би Си.

The world's largest iceberg is on the move for the first time in more than three decades. At almost 4,000 square kilometers, the Antarctic iceberg called A23a is roughly three times the size of New York City https://t.co/MD2UKvnN1k pic.twitter.com/cEd6o3jqXe — Reuters (@Reuters) November 25, 2023

Флеминг каза, че за първи път е забелязал движението на айсберга през 2020 г. Британската антарктическа служба заяви, че той вече се е откъснал от земята и се движи по океанските течения към субантарктическата Южна Джорджия.

Възможно е А23а отново да се приземи на остров Южна Джорджия. Това би представлявало проблем за дивата природа на Антарктида. Милиони тюлени, пингвини и морски птици се размножават на острова и търсят храна в околните води. Бегемотът A23a може да прекъсне този достъп.

Учени: Западна Антарктика ще започне да се разпада през следващите векове

През 2020 г. друг гигантски айсберг, А68, предизвика опасения, че ще се сблъска с Южна Джорджия, ще смаже морските обитатели на морското дъно и ще прекъсне достъпа до храна. Такава катастрофа в крайна сметка беше предотвратена, когато айсбергът се разпадна на по-малки парчета - възможен край и за А23а.

Но "айсберг от такъв мащаб има потенциала да оцелее доста дълго време в Южния океан, въпреки че той е много по-топъл, и може да си проправи път далеч на север към Южна Африка, където да наруши корабоплаването", казва Марш.