Да си спомним: Най-емблематичните снимки на десетилетието

И змина десетилетие, изпълнено със сърцераздирателни новини, тъжни вести, но и триумфи на човешкия дух и воля. Тези моменти бяха запечатани в емблематични снимки, които предизвикаха много коментари по целия свят.

Предупреждение: В този списък са включени снимки, които не са подходящи за деца и за хора със слаби нерви.

ВИЖТЕ НАЙ-ЕМБЛЕМАТИЧНИТЕ СНИМКИ НА ИЗМИНАЛОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ

Животинското селфи от 2011 г.

Тази маймуна се казва Наруто и през 2011 г. си прави селфи, използвайки камерата на фотографа Дейвид Слейтър. През следващите шест години се спори кой притежава авторските права върху снимката. В крайна сметка е решено, че Слейтър притежава правата за снимката.

Юсейн Болт през 2016 г.

Най-бързият мъж на планетата Юсеин Болт е заснет по време на бягането на полуфинала на 100 м. на Олимпиадата в Рио през 2016 г. На снимката се вижда как големият спринтьор се оглежда и пак успява да финишира първи.

Селфито на "Оскарите"

То счупи рекордите в Twitter през 2014 г. и беше първата снимка, ретуитната повече от 2 милиона пъти. Селфито е дело на водещата на "Оскарите" - Елън. На него присъстват много холивудски звезди, а снимката предизвика срив в социалната мрежа.

