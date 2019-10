Забавна снимка на третото дете на Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли

Н аскоро Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс съобщиха, че са станали родители за трети път. Известната двойка успя да запази тази новина в тайна в продължение на два месеца.

Затова актьорът изненада всички, когато в сряда вечер сподели снимка на себе си, съпругата му и най-новото попълнение на семейството. В описанието към фотографията, Рейнолдс разкри и пола на бебето – звездната двойка има трета дъщеря.

Семейството се снима в горите на Британска Колумбия, Канада. А Рейнолдс написа:

„Обичам Британска Колумбия. Искам дъщерите ми да живеят в същата естествена среда, в която аз израснах“.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx