Мистериозен вариант на „луда крава“ се появи в САЩ

А мериканските здравни служители са открили нетипичен случай на "луда крава" в месодайна крава в кланица в щата Южна Каролина.

Министерството на земеделието на САЩ заяви в изявление, че животното "никога не е влизало в каналите за клане и в нито един момент не е представлявало риск за доставките на храна или за човешкото здраве в Съединените щати".

