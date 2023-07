Черно тото: Какви са шансовете да ви удари метеорит?

Ш ансът да бъдете ударени от метеорит е невероятно малък, но никога нулев. Просто попитайте Ан Ходжис, която станала първият документиран случай на човек, който е бил ударен от метеорит и е оцелял. Това се случило през далечната 1954 г.

Наскоро се появи нова история за падане на метеорит във Франция и как една жена описва, че е чула „Бум“ на покрива, след което се почувствала странно.

„В следващата секунда почувствах удар в ребрата. Помислих си, че е някакво животно, може би прилеп!“ Newsweek цитира думите на жителката на Ширмек. Оказало се, че е ударена от камък. Тя занесла парчето скала на геолог, който предположил, че може да е метеорит, въпреки че отбелязал, че подобен сценарий е изключително рядък.

„Този извънземен „прилеп“ обаче, вероятно има по-скоро земен произход, тъй като според Музея по минералогия в Страсбург, скалата по-вероятно представлява шлака от металургичната промишленост“, това се казва в репортаж на телевизионния канал France3.

„Поне веднъж седмично имаме някой, който идва да ни помоли да изследваме камък, мислейки си, че е открил метеорит“, обясни Барбара Голейн. "И в 99 процента от случаите не е."

