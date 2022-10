Маската, разделяща доброто и злото в "Домът на дракона"

П о всичко си личи, че последният епизод на "Домът на дракона" ще се анализира и приема дълго време от зрителите. Той определено достави много и разнообразни емоции на всички фенове на сагата, защото разбуни духовете около състоянието на Визерис и разкри нови детайли около взаимоотношенията между героите.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДСТОЯТ СПОЙЛЕРИ!

Last night's house of the dragon episode just made me wanna draw Wavelength likeeeee look at that mask pic.twitter.com/aCkf9l16TS — Roswell / Lesperance 𓆈 GILLION ART 📌 (@alocasiasea) October 10, 2022

Осми епизод определено включваше развитие по всички линии - от Демон, който чинно обезглави Вемонд Веларион, след като се осмели да нарече децата на Ренира копелета, до това да как едно неразбирателство между Визерис, който е на смъртно легло, и Алисънт, довежда до предстоящата битка.

Кървавите случки в никакъв случай не са изключение в епизод 8, но детайлите са истинското съкровище.

Запален зрител, споделя в Twitter, че най-важният детайл, който мнозина изпускат, е пряко свързан със символиката на златната маска на Визерис, която се използва, за да прикрие влошаването на състоянието на тялото му от заболяването проказа.

В интервю за Entertainment Weekly Пади Консидайн, който играе Визерис в "Домът на дракона", потвърди, че това е болестта на краля.

There’s more than meets the eye when it comes to Viserys’ golden mask. https://t.co/GIO2YprkPZ — BuzzFeed (@BuzzFeed) October 11, 2022

По време на важната сцена на вечерята в епизод 8, в която много от героите вдигат тостове един за друг в опит да уважат желанието на Визерис да обедини цялото си семейство и да оправи нещата, сядането на Ото и Алисън Хайтауър от едната страна и на Таргариените от друга, е много важно.

От лявата страна на Визерис, т.е. от страната на лицето му, която не е покрита от маската, се намират Ренира, първородната му дъщеря, както и брат му Демон и Джакерис и Лусерис - децата на Ренира. Последните са наричани също "Отборът на черните".

viserys face rotting away to bone on the side where the hightowers sit and his good eye on the side where rhaenyra and daemon and their family sit, delicious symbolism — mx bug (@inkbugfic) October 10, 2022

Децата на Лена Веларион и Демон, Рейна и Баела, също се свързват с Отбора на черните, не само защото Демон е техен баща, но и защото се разкрива, че те са сгодени за Джейс и Люк.

Междувременно отдясно на Визерис, където маската скрива гниещото му лице, имаме Хайтауърс, който включва Алисънт, съпругата му (кралицата), Ото (ръката), както и Емон, Ейгон и Хелена, които са деца на Алисънт. Във фендъма на Къщата на дракона те са известни като Екип Зелени.

Този интересен символизъм пасва идеално на героите, които представят лъскав, чист и благороден имидж, докато всъщност са прогнили до мозъка на костите си. Важно е да отбележим, че това разпределение не се случва само по време на вечерята. През целия епизод Ренира се появява от лявата страна на баща си, докато Алисънт е отдясно.

Друг потребител на Twitter посочва, че златната маска на Визерис може да е препратка към Визерис, когото виждаме в "Игра на тронове", който, ако си спомняте, умря, след като Хал Дрого го заля с разтопено злато.