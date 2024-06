"Секси плъховете" на Холивуд или новата мания, по която полудяха жените по света

Н е знаем дали ли сте от хората, които харесват особено.. плъхове. Гризачите като цяло не са от най-любимите животински видове на планетата, но изненадващо или не, сравнението между определение като "секси" и "плъх" е особено актуално в Холивуд напоследък.

Всъщност, в китайския зодиак може и 2024-та да е годината на дракона, но за поколенията, за които светът е предимно в интернет мрежата, това е годината на горепосочените. И не, не ни разбирайте погрешно. Тук не става дума за негативни определения, точно обратното.

Защото в момента "секси гризачите" се считат за най-горещите разбивачи на сърца в света на шоубизнеса. От типа на анимационното мишле Стюарт Литъл, но ако Стюарт Литъл бе секси. Но как започна всичко? Именно в социалните мрежи преди около месец, когато звездата от хитовата спортна драма Challengers Майк Фейст бе сравнен със сънливец.

stewart little if he was human and hot pic.twitter.com/abNBC777PM