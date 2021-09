Джулия Робъртс е пленителна в Париж

Д жулия Робъртс беше в Париж този уикенд, за да снима новата реклама на парфюм, чието лице е тя.

Актрисата е муза на френската марка от 2009 г.

53-годишната американска актриса бе на река Сена, където позира с великолепни рокли - една черна и една бяла.

Julia Roberts was in Paris shooting her new Lancôme campaign on the water. https://t.co/0GPR94wUtm