М айка на три деца похарчи 19 хил. паунда, за да изглежда като Меган Маркъл.

Г-жа Гриър от Хюстън, Тексас е на 36 г. В желанието си да прилича на съпругата на принц Хари, тя си уголемява устните и се подлага на операция на носа. Освен това си слага ботокс, прави си лифтинг и липосукция на корема и оформя скулите си с филъри.

След всички процедури жената споделя, че се чувства като истинска принцеса.

"Чувствам се щастлива, когато се погледна в огледалото. Виждам по-добра версия на себе си", коментира тя.

