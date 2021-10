Обявиха датата на сватбата на японската принцеса Мако

П ринцеса Мако ще се омъжи за годеника си Кей Комуро на 26 октомври, съобщават световните агенции, позовавайки се на Агенцията за управление на делата на японския императорски двор.

Новината идва след години на интензивно медийно внимание, които поставиха годежа им в неблагоприятна светлина.

Агенция Киодо съобщава, че принцеса Мако страда от посттравматичен стрес заради негативното медийно отношение.

Ситуацията напомня за положението на императрица Масако, която години наред се бореше да се приспособи към дворцовия живот.

Сватба без традиционната дворцова церемония

Сватбата няма да бъде придружена от традиционната дворцова церемония, която обикновено се провежда по случай женитбата на член на императорската фамилия.

Принцесата освен това възнамерява да откаже еднократното плащане в размер на 1 милион долара, което ѝ се полага във връзка с напускането на императорското семейство.

По закон след брака с мъж без аристократично потекло принцесата ще загуби титлата си и ще стане обикновена гражданка.

По-рано се появиха публикации, че след сватбата Мако и Кей Комуро възнамеряват да се преместят в САЩ, където младоженецът планира да работи в адвокатска кантора.

Франс прес сравнява японската двойка с британския принц Хари и съпругата му Меган Маркъл.

Любовна история като от сапунен сериал

Принцеса Мако и Кей Комуро се запознават през 2012 г., когато и двамата са състуденти в Международния християнски университет в Токио. Внучката на бившия японския император е споделяла, че избраникът ѝ я е спечелил с "усмивката си като слънце, искреността и голямото си сърце". Говореше се също, че Комуро е предложил брак на принцеса Мако година след началото на връзката им.

