Заради любов: Принцеса Мако се сбогува с кралския живот

Я понската принцеса Мако участва в последния си официален ангажимент преди да се омъжи за избраника си, който няма благородно потекло, предаде ДПА.

Тя и сестра ѝ Како пътуваха с черна лимузина от резиденцията си в токийския квартал Акасака до намиращия се наблизо императорски дворец, за да присъстват на Есенния фестивал.

Мако, която е на 29 години поздравяваше хората от отворения прозорец на автомобила.

Дъщерята на японския престолонаследник Акишино ще се омъжи за избраника си Кей Комуро следващия месец.

