Годеникът на принцеса Мако пристигна в Япония за сватбата (СНИМКИ)

Г оденикът на принцеса Мако се върна в Япония за сватбата, която беше отлагана три години заради финансов спор, свързан с майка му, предаде Асошиетед прес.

Заради любов: Принцеса Мако се сбогува с кралския живот

Кей Комуро, който е на 29 години, пристигна от Ню Йорк, където учеше право и планира да работи като адвокат. Косата му беше прибрана на опашка, което по японските стандарти е доста дръзко за човек, планиращ да се жени за принцеса.

Принцеса Мако също е на 29 години. Тя е племенница на император Нарухито.

С Кей Комуро се запознава през 2012 г., когато двамата са състуденти в Международния християнски университет в Токио. Комуро предлага брак на принцеса Мако година след началото на връзката им.

Годежът на принцеса Мако и Кей Комуро беше обявен още през септември 2017 г. Сватбата им трябваше да се състои през ноември 2018 г.

Плановете им обаче се промениха, след като дядото на булката, император Акихито, реши да абдикира заради напредналата си възраст. Акихито предаде правомощията на сина си, сега император Нарухито, на 30 април 2019 г.

Сватбата на принцеса Мако и Кей Комуро, отложена за 2020 г., така и не се състоя. Като основна причина за това бяха посочени финансови спорове в семейството на младоженеца. Те са заради сумата от 36 000 долара, получена от майка му от бившия ѝ годеник, която тя използва за образованието на Комуро в Япония. Въпросът е дали парите са била подарък или заем.

Комуро заминава за Ню Йорк през 2018 г. и сега се връща в Япония за първи път. Двамата с принцеса Мако ще дадат пресконференция, след като свърши двуседмичната му карантина. Очаква се двамата да регистрират брака си през октомври и да заминат за Ню Йорк.

Предстоящата сватба няма да бъде съпроводена с традиционна церемония в императорския дворец. Мако ще се раздели с роднините си в тесен кръг.

Принцесата освен това възнамерява да откаже зестрата, която ѝ се полага във връзка с напускането на императорското семейство. Сумата е до 1,35 милиона щатски долара, но се финансира от данъкоплатците и е предназначена да поддържа имиджа на бившите знатни особи.

Princess Maco and Princess Maine

Two princesses, the former from Japan and the latter from a huge fandom. They both left their status to gamble in love. Love is pure, Love is GOD.#MaineMendoza pic.twitter.com/KEyumWhY3B