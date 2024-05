Лени Кравиц не е имал сериозна връзка от 9 години

60-годишният музикант Лени Кравиц, известен с хитовете "Are You Gonna Go My Way" и "Fly Away", разказа за личния си живот в интервю за вестник The Guardian.

Кравиц призна, че не е имал сериозна връзка от девет години. Той също така потвърди, че се въздържа от интимност.

„Да, свързано е с духовни търсения“, обясни музикантът.

Кравиц мечтае да намери любовта, но бъдещата му партньорка ще трябва да се адаптира към начина му на живот. „Свикнал съм да живея по свой начин“, добави той.

През 2008 г. Кравиц вече говори пред списание Maxim за решението си да се въздържа от сексуални отношения.

„Това е обещание, което си дадох. Жените, които срещам, трябва да ми предложат повече от просто красиво тяло. Трябва ми човек с богат вътрешен свят”, каза тогава музикантът.

В скорошно интервю телевизионната водеща Гейл Кинг попита директно Кравиц за личния му живот: „Има ли любов в живота ти? Имаш ли сродна душа? И мога ли да я напляскам, ако тя съществува?"

Кравиц изглеждаше изненадан от такава прямота, но се засмя заедно с нея и отговори: „Вече съм готов за връзка“.

На въпрос дали търси някой специален, Кравиц отговори:

„Трудно е да не гледаш, когато искаш нещо, нали? Но вярвам, че любовта идва, когато не я търсиш. От години казвам, че съм готов за връзка. Но наистина не бях готов преди. Сега се чувствам нов“, призна музикантът.

От 1987 до 1993 г. Кравиц е женен за актрисата Лиза Бонет. Двойката има дъщеря Зоуи. По-късно му приписват романи с Ванеса Паради, Адриана Лима и Никол Кидман.

Но засега музикантът е по-фокусиран върху творчеството си и наскоро издаде нов албум "Blue Electric Light".

