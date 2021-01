Фенове искат да се премахне Доналд Тръмп от "Сам вкъщи"

Ф енове на хитовия "Сам вкъщи" стартираха петиция, с която искат "Дисни" да замени американския президент Доналд Тръмп от продължението на филма - "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк".

Феновете предлагат Тръмп да бъде заменен от новоизбрания президент на САЩ - Джо Байдън, но в социалните мрежи се появиха и други предложения. Към момента в петицията има 173 подписа.

NOW digitally replace the Home Alone 2 cameo with one of Dolly Parton 🙌🏻 pic.twitter.com/T1ATVSxfkC — Glen Scott (@glenrules) January 9, 2021

Докато фенове постваха коментари в Twitter по повод петицията, самият Маколи Кълкин отговори на един от тях.

При шеговитото предложение Доналд Тръмп да бъде заменен с 40-годишния днес Кълкин, самият актьор отговаря на туита с "Продадено!" (Sold):

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin — rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Във филма "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" Доналд Тръмп се появява в една от сцените за кратко.

Тръмп минава покрай Кевин Макалистър в коридора на хотел "Плаза", когато Кевин го спира, за да поиска да го упъти.

Продължението, първоначално разпространено от 20th Century Fox, сега се разпространява от "Дисни" след сливането на студиата през 2019 г.

В свое интервю режисьорът на филма - Крис Кълъмбъс, разказва как екипът е успял да получи разрешението да снима в хотел "Плаза", който тогава е бил собственост на Тръмп.

"Беше ни казано, че ще можем да снимаме в "Плаза", само ако Доналд Тръмп участва в някоя от сцените и има реплика. Помислих, че се шегуват с мен, но ми казаха, че самият Тръмп е поискал това".

Кълъмбъс и екипът му смятали да отрежат заснетата сцена от филма, но при тестова прожекция пред публика, хората в залата изпаднали в екстаз при появата на Тръмп.

