Катрин О'Хара си спомни за "отвратителния" момент, когато почти загубила синовете си

К атрин О'Хара не е от тези, които трябва да съдят Кейт и Питър Макалистър за това, че изоставиха сина си във филма "Сам вкъщи" .

Оказа се, че О'Хара и съпругът ѝ, Бо Уелч, са изпитали подобен страх със синовете си Матю и Люк.

„Веднъж бяхме в Ню Йорк. Качихме се с Бо в метрото, обърнахме се, вратите се затвориха, а те не бяха в него“, спомня си тя. „Крещях и хората крещяха с мен. Всички се присъединиха.”

За щастие вратите се отвориха отново и момчетата успели да влязат. „Повдига ми се при мисълта какво можеше да се случи“, казва О'Хара.

Catherine O’Hara Recalls 'Sickening' Moment She Was Nearly Separated from Her Sons à la Home Alone (Exclusive) https://t.co/l32aYokKHE