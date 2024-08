Къща се свлече и отплава в морето след урагана "Ернесто" (ВИДЕО)

У раганът „Ернесто“ връхлетя домове и предприятия в Северна Каролина, Бермудските острови и Бахамите, като силните ветрове и вълни нанесоха щети по островите и източното крайбрежие на САЩ. В Родант, окръг Даре, Северна Каролина, една къща на плажа дори бе отнесена изцяло в морето.

BREAKING NEWS: Another house has fallen into the ocean off Rodanthe this evening, this time at the end of Corbina Drive. Surf continues to build from distant Hurricane #Ernesto [Video courtesy Chicamacomico Banks Fire & Rescue] #YesTV pic.twitter.com/0wsUcazzTm