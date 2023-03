Кървава драма в християнско училище: Транс жена стреля с автомат и уби шестима

28-годишна транссексуална жена разби вратата на християнското училище, което е посещавала като дете, носейки автомат в ръка и застрeля шест души, информира Daily Mail.

Одри Хейл пристигнала в училището "Завет" със своята "Хонда Фит" малко преди 10 ч. сутринта и убила шестима души, преди да бъде застреляна.

Хейл открила огън по пристигащите полицаи от втория етаж на училището, преди да се сблъска с офицера Рекс Енглебърт, четиригодишен ветеран от МНСП, и офицера Майкъл Колазо, деветгодишен ветеран от МНСП. Двамата отвърнали на огъня и я застреляли.

В понеделник полицията в Нeшвил публикува снимки на двете полуавтоматични пушки и пистолета, които тя е имала в себе си. Потвърдиха, че в дома ѝ са намерени също така пушка и отрязана пушка.

На кадри, предоставени от училището, се вижда как Хейл пристига в сградата и след това стреля през заключената стъклена врата, която успява да разбие.

Носейки червена бейзболна шапка наобратно, бяла тениска, покрита с тактическа жилетка, и бойни панталони, Хейл е заснета от камерата да дебне по коридорите. Жертвите ѝ са убити на случаен принцип, съобщават от полицията.

Хейл е обикаляла от стая в стая в църквата, в съседство с училището, в търсене на жертви. Вижда се как тя търси някого, когото да застреля в училището, преди да отвори вратата и да се отправи към втория етаж.

Също така се вижда как тя преминава по дължината на коридора, след което изчезва в далечината, за да се качи на втория етаж. Тя стреля по пристигащите полицаи от прозореца на втория етаж и е застреляна на втория етаж

Джон Дрейк, началник на полицията в Нeшвил, заяви, че Хейл е оставила послание, в който се изразява "недоволство" от това, че е била принудена да посещава християнското училище.

How soon till the terrible tragedy of the Nashville shooting is totally out of the news now that the shooter is known to be Trans? pic.twitter.com/YLWFKhWgoU

Полицията съобщава, че Хейл е била транссексуална, въпреки че не уточнява повече подробности. Тя е родена като жена, но в профилa ѝ в LinkedIn, се използват местоименията той/тя, което предполага, че Хейл се е възприемала за мъж.

Майката на Хейл, Норма Хейл, е работила като координатор в местна църква и често е публикувала публикации за религията във Facebook.

"Лицето, което познаваме като Одри Хейл, е 28-годишно момиче от Нешвил. Вярваме, че е ходила на училище в района - точно в това училище.

"Все още не разполагаме с всички подробности и защо се е случил този инцидент."

Шестте жертви на Хейл са три деветгодишни деца и трима членове на персонала.

TUCKER: They're lying to you about Nashville school shooting by trans activist



"All the conversation on television has been about the guns that were used, and there may be a reason for that—they don't want to talk about who did it and why."



pic.twitter.com/LwNhiFphRm