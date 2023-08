Културното явление ''Барби": Играчката „отговорна“ за хранителните разстройства сред младите момичета

Р усата кукла Барби, потънала в розови дрехи, е една от културните икони на 20-и век, а по всичко личи – и на 21-ви. Подобно на други емблематични образи тя отдавна се е откъснала от оригинала. Барби, битуваща в съзнанието на съвременния потребител, няма много общо с първообраза на създателката на играчката Рут Хендлър и компанията "Мател".

Барби се ражда през далечната 1959 година. Но не е руса. Цветното кино става масово едва в средата на 50-те години. Някои режисьори - като Алфред Хичкок например – наистина предпочитат блондинки, но светлият цвят на косата не носи предимства на екрана. Рут Хендлър няма никакви причини да залага на жълтия цвят и затова пуска на пазара две еднакви кукли – блондинка и брюнетка, по бански на зеброви шарки. Косата на Барби представлява къдрав кок. Това са ефектни, но и находчиви решения от гледна точка на разходите за материали. Парадоксално русата бухнала коса на Барби става изключително популярен вариант на играчката, след като Анди Уорхол рисува „Портрет на Били Бой“ през 1986 г. – картина, вдъхновена от 23-годишния дизайнер на бижута Били Бой. Били колекционирал кукли Барби, затова казал на Уорхол, че ако толкова иска да му нарисува портрет, да нарисува Барби. Образът, който обществото днес намира за банален и дори глуповат, всъщност е създаден от един от големите художници на поп арт изкуството.

Here's how Ruth Handler came up with the multi-billion idea for #Barbie https://t.co/xhre20XnZq pic.twitter.com/7rhSc7ZmSV