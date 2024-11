Сексомния, сънна парализа и фалшиви събуждания: Нормални ли са сънищата ви?

В сички хора спят, но това не винаги е просто да си легнеш, да сънуваш и след това да се събудиш.

Всъщност проучванията показват, че много от нас са преживявали някакъв необичаен „феномен на съня“.

Феномените могат да направят сънищата ни успокояващи или дори вълнуващи, но други са направо ужасяващи.

Експерт по съня е помогнал на пациентите да преодолеят и контролират много от тях - от сънна парализа до фалшиви събуждания и ясни сънища.

Джейн Тереза Андерсън, анализатор на сънища и невробиолог, базирана в Тасмания, Австралия, казва, че сънищата „отразяват общи житейски теми“.

"Сънищата отразяват живота в будно състояние, но ни отвеждат по-дълбоко, разкривайки несъзнателната страна на дневните ни преживявания. В тях обикновено има проблем или предизвикателство, което не е преодоляно", казва тя.

Това се случва малко след като учени разкриха ужасната истина за това какво се случва, ако умрете насън.

Are your dreams normal? Scientist reveals the most bizarre phenomena she's encountered - including sexsomnia, sleep paralysis, and false awakenings https://t.co/vKpiIE7yoM pic.twitter.com/nGy77oEFZF