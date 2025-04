Конспиративни теории около мисията на Blue Origin: Холивудска измама или сатанински ритуал?

Т еоретиците на конспирациите твърдят, че мисията на Blue Origin е фалшива — скептици определят изстрелването на ракетата с Кейти Пери и Лорън Санчес като "зле направени компютърни ефекти". Кейти Пери, Лорън Санчес и още четири високопоставени жени бяха изстреляни в Сосмоса на борда на ракета на Blue Origin вчера следобед.

По време на 11-минутното си пътуване те достигнаха височина от 107 км, преминавайки линията Карман и официално навлизайки в Космоса.

Но не всички са убедени, че изцяло женският екипаж действително е напуснал Земята, тъй като онлайн пространството се изпълни с бурни конспиративни теории. Скептиците, обитаващи интернет, заклеймиха изстрелването като „холивудска измама“, твърдейки, че това са „най-зле направените компютърни ефекти, които някоя от тези фалшиви космически агенции е създавала“.

Дивите теории твърдят, че мисията New Shepard на Джеф Безос всъщност се е състояла във филмово студио, като екипажът е „плувал“ в басейни или резервоари с вода.

Някои онлайн теоретици стигат още по-далеч, твърдейки, че цялата мисия е „сатанински ритуал“, ръководен от Кейти Пери и Джеф Безос.

Макар никое от тези твърдения да няма основание в реалността, психолози обясняват, че именно тази мисия е била „перфектна буря за конспиративно мислене“.

Д-р Даниел Джоли, експерт по психология на конспирациите от Университета в Нотингам, споделя пред MailOnline:

„Тази мисия обединява две области, които отдавна са благодатна почва за конспиративни теории: изследването на космоса и културата на знаменитостите.“

Въпреки че събитието беше излъчвано на живо и отразено от световни медии, онлайн теоретиците са убедени, че са прозрели измамата.

В X (бившия Twitter) скептичен потребител попита:

„На някого друг му се струва, че полетът на Blue Origin днес е холивудска фалшификация?“

Друг определи това като „една от най-големите лъжи в историята на човечеството“, добавяйки, че „холивудските студиа разполагат с достатъчно технологии за впечатляващи специални ефекти“. „Вижте още една холивудска продукция на фалшиво космическо приключение“, коментира друг.

По подобие на теориите около кацането на Луната, мнозина твърдят, че пътуването в Космоса е невъзможно и следователно този полет също трябва да е инсцениран.

Междувременно поддръжниците на теорията за „плоската Земя“ твърдят, че самият Космос е измама и че ракетата изобщо не е отлетяла никъде.

Участието на знаменитости като Кейти Пери и милиардера Джеф Безос обаче привлича допълнително внимание от страна на параноични конспиративни теории.

Много потребители на X вярват, че мисията е част от сложен сатанински или окултен ритуал, дирижиран от Кейти Пери.

В X един от коментаторите написа: „Кейти Пери, една от най-големите промотори на окултните индустрии, е доказателство, че това е фалшификат.“

Друг добавя: „Сатанински ритуали по време на Великден — за да се подиграят с Бог. Какво друго биха правили Кейти Пери и компания през Великденската седмица?“

Трети коментира: „Кейти Пери е замесена в сатанински скандали от години. Попитайте се защо… Защо тези жени? Защо само жени? Защо Космос?“

