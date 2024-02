„Когато я погледна, всичко останало изчезва": Робърт де Ниро разказа за бащинството на 80

А ктьорът Робърт де Ниро разказа за „радостта“ от новото бащинство, след като посрещна седмото си дете миналата година .

Актьорът, носител на "Оскар", и приятелката му Тифани Чен се сдобиха с дъщеря Джия през април.

„Тя е толкова очарователно бебе. Толкова сладко“, каза 80-годишният Де Ниро в интервю.

Robert De Niro can be seen cuddling his baby daughter, who he welcomed 10 months ago with his girlfriend, 45, in a sweet photo. https://t.co/2xFYTU7fT3