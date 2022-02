Кмет предложи на необвързани служители бонуси за срещи на Свети Валентин

К метът на град в южната част на Филипините предложи бонус на неженени служители на местната власт, за да ги насърчи да отидат на срещи на Свети Валентин, предаде ДПА.

Служителите на местните власти в град Хосе Абад Сантос, на 1100 км на юг от Манила, ще получат и право да си вземат отпуск на празника на влюбените, след като имат доказателство, че имат среща, заяви кметът Джейсън Джон Джойс.

Той добави, че инициативата няма да бъде субсидирана с обществени средства. Вместо това той ще плати от джоба си бонуса от 2000 песо (40 долара).

Това е ниска цена "за щастието на онези, които са все още необвързани", заяви той пред Ей Би Си - Си Би Ен.

Джойс обяви предложението си за първи път на 8 февруари, с пост във Фейсбук, в който попита "имате ли вече среща за 14 февруари?"

Тези, които искат да получат отпуска и бонус, трябва да покажат доказателство, че имат среща на 14 февруари, като представят скрийншотове на послания в социални медии или смс-и.

