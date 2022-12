Китай ще търси обитаеми планети извън Слънчевата система

К итай планира до 2030 г. да започне търсенето на обитаеми планети извън Слънчевата система, предаде ТАСС, позовавайки се на Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии (CASC).

"До 2030 г. ще стартираме мисия, наречена "Търсене на гласове". Целта й ще бъде да изследва космическото пространство извън Слънчевата система, за да разбере дали има планети, подходящи за човешки живот", каза ръководителят на корпорацията У Яншън, цитиран от "Глоубъл таймс".

