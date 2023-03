Рояк енергийни частици и радиация: Когато супербуря удари Земята

К огато електрическата мрежа Hydro-Québec се срива на 13 март 1989 г., прекъсването потапя целия Квебек в мрак— повече от шест милиона души са на тъмно за няколко часа.

Събитието е предизвикано от свирепа буря, но тя не е дело на Земята. Източникът е слънцето: най-близката ни звезда е отприщила рояк от високоенергийни частици и радиация, които причиняват хаос на нашата технологична инфраструктура.

