Капибарите в Буенос Айрес - отмъщението на природата срещу богатите хора

С тотици капибари - едри земноводни гризачи, "нахлуха" в богато предградие на Буенос Айрес, където разкопават градини и причиняват пътнотранспортни произшествия, предаде ДПА, позовавайки се на аржентински медии.

Капибарите са роднини на морските свинчета, двойно по-едри са от бобрите и са считани за най-големите гризачи на Земята.

Тези полуводни бозайници живеят във влажни зони - като затворената общност в Норделта северно от столицата Буенос Айрес, разположена по поречието на река Парана.

Местни жители твърдят, че популацията на капибарите рязко се е увеличила в последно време. Тъй като вече не могат да намират достатъчно храна в обществени зелени площи, животните сега нахлуват и в местни градини.

"Мисля, че капибарите са страхотни. Когато видях една за първи път, бях много щастлив. Проблемът с тях е, че се размножават неконтролируемо, тъй като тук нямат естествени врагове", каза Густаво Иглесиас пред вестник "Насион".

Капибарите, наричани капринчо в Аржентина, разделят общественото мнение. Ляво ориентирани участници в дебата изтъкват феномена с животните-натрапници като кампания за отмъщение на природата срещу богатите хора.

Хуан Грабоа, популярен социален активист, на свой ред се изказа в социалните медии в подкрепа на гризачите.

