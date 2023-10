От баните до млякото: 9 смъртоносни неща от Викторианската епоха

К ъсните викторианци и едуардианците преживяли вътрешна революция. Това била смела и вълнуваща епоха на иновации, открития и драматични научни промени, много от които променили живота по домовете на хората по значим начин. Някои промени обаче били откровено ужасни, непредвидени и дори смъртоносни, пише историкът д-р Сузана Липскомб.

Голяма част от изобретенията са отговорни за процъфтяването на градовете. За 100 години градското население на Великобритания нараснало от 2 милиона през 1800 г. на 20 милиона в началото на XX-ти век. До 1850 г. Лондон бил най-големият град, който светът някога бил виждал, и такива огромни концентрации от хора на едно място поставили съвсем нови проблеми свързани с изхранването, напояването и настаняването.

Освен това, наскоро забогатялата средна класа - чиито доходи се повишили, тъй като масовото производство означавало драстичен спад на разходите за стоки от първа необходимост - имала повече пари за от всякога.

И все пак много от продуктите или изобретателните технологични решения, които купували били не просто опасни за здравето, някои били смъртоносни. Така прикрити убийци се промъкнали в сърцата на домовете им.

1. Хляб, подправен със стипца

We fought hard in this country for food regulation.



Before 1880 most of the food people ate was adulterated. MOST!



Alum & chalk in bread. Milk diluted with polluted water. Chocolate mixed with Venetian lead which made children vomit.



Let’s not go backwards with US trade deals. pic.twitter.com/xtTn7qfAg5 — Dr Louise Raw (@LouiseRawAuthor) October 10, 2020

Когато основните продукти като хляб започнали да се произвеждат по-евтино и в много по-големи количества за новите жителите на градовете, викторианските производители се възползвали от възможността да увеличат максимално печалбата си, като сменили съставките с по-евтини заместители, които добавяли тегло и обем. Хлябът се подправял с мазилка от Париж, бобено брашно, креда или стипца. Стипцата е съединение на основата на алуминий, което днес се използва в перилни препарати, но тогава се замесвало в хляба, за да го направи по-бял и тежък. Това довело до проблеми с недохранването, с червата като причинявало запек или хронична диария, което често било фатално за децата.

2. Борацинова киселина в млякото

Хлябът не е единствената храна, която била подправяна. От тестовете на 20 000 проби от мляко от 1882 г. показват, че една пета от него било подправено. По-интересното тук е, че това не е било дело на производителите, а на самите домакини. Смятало се, че борната киселина "пречиства" млякото, премахвайки киселия вкус и миризмата. Г-жа Бийтън казвала на потребителите, че това е „доста безобидно допълнение“, но тя не можела да греши повече. В малки количества борната киселина може да причини гадене, повръщане, коремни болки и диария, но по-лошото е това, което скрила. Преди пастьоризация млякото много често съдържало говежда туберкулоза, която процъфтявала в благоприятната среда за бактериите, създадена от веществото. Туберкулозата по говедата увреждала вътрешните органи и костите на гръбначния стълб, което води до тежки гръбначни деформации. Смята се, че до половин милион деца са умрели от този вид туберкулоза от млякото през Викторианския период.

3. Опасни бани

Банята, във вида, в който я познаваме, е викторианско изобретение, но в началото често се оказвала едно опасно място. Освен ужасните случаи на изгаряне във ваната, има сведения за инциденти със спонтанно експлодиращи тоалетни. Причината, поради която това се случвало била, че запалими газове като метан и сероводород, отделяни от човешките отпадъци и натрупани в канализацията и в тоалетните, можели да се върнат обратно в дома, където теоретично биха могли да се запалят от пламъка на свещ. Промените в тоалетните - започнали в края на XIII-ти век и продължили през Викторианската епоха - решили проблема с изтичането на газ.

4. Стълби убийци

Тъй като къщите били строени бързо, имало една част от строителството, която често била пренебрегвана - това били стълбищята използвани от слугите. Направени твърде тесни и стръмни, със стъпала на различна височина едно от друго, тези стълби били смъртоносна конструкция. Като добавите тежестта на носените табли или неудобството от дългите поли, стълбите лесно могат да се окажат фатални.

5. Запалим паркезин

Често забравян, британският изобретател е Александър Паркс създал формовъчния материала, който днес наричаме пластмаса. Той го кръстил паркезин, но бързо станал известен с американското си име целулоид. Тези ранни пластмаси били много желан материал, защото позволявали направата на всичко - от брошки и гребени за коса до билярдни топки, които преди това се предлагали само от скъпата слонова кост. Използвала се дори за направата на яки и маншети, които лесно можели да бъдат почиствани. За съжаление, паркезинът е силно запалим - докато се разгражда, той може да се самозапали и е експлозивен при удар. Не е най-идеалната билярдна топка.

6. Отравяне с карболова киселина

Poisonous household substances - ammonia, carbolic acid, even arsenic - were free for anyone to purchase in early Victorian England. It wasn’t gojng well ☠️💀so poison bottles and clear labelling came in . Hence this ribbed, ‘not to be take ’ poison c1930 #mudlarking #thames pic.twitter.com/SqKH4DwIpE — @foreshoreseashore (@mudlarkanna) February 24, 2022

Викторианците свързвали чистотата с идеите за морала и почтеността. Новата наука за микробите само засилила викторианската загриженост за справяне с мръсотията. Появили се и химическите почистващи препарати за премахване на мръсотия, болести и микроби. Те били силно рекламирани и много ефективни, но токсичните съставки, като карболовата киселина, се съхранявали в бутилки и опаковки, които били неразличими от други домакински продукти. Кутии със сода каустик и бакпулвер лесно можели да бъдат сбъркани. През септември 1888 г. Aberdeen Evening Express съобщил, че 13 души били отровени с карболова киселина при инцидент, а петима починали. Едва през 1902 г. законът за фармацията забранил бутилките с опасни химикали да бъдат продавани в подобни по форма на обикновените течности.

7. Радий

"Radium Girls" painting watch dials with radioactive glow-in-the-dark paint on January 1, … http://t.co/mQe032jU2H pic.twitter.com/kmP0SjHHLD — نمر (@numm3rr) February 4, 2015

В Едуардианската епоха бил открит нов „магически“ елемент - източник на енергия, който радвал и очаровал хората от онова време - радият. Той се използвал, подобно на азбеста, във всякакви продукти - цигари, презервативи, грим, супозитории, паста за зъби и дори шоколад. Преди всичко имаше истерия около светещите в тъмното циферблати, които били рисувани от "радиевите момичета". И все пак, както вече добре знаем, радият причинява радиационно отравяне - ако бъде погълнат, може да доведе до анемия, костни фрактури, некроза на челюстта и левкемия.

8. Хладилници

Домашните хладилници започнали да навлизат в домовете на хората през Едуардианската епоха. Те били изключително полезна и вълнуваща нова технология, но първоначалната им разработка била фатално погрешна. Те изпускали токсични газове като амоняк, метилхлорид и серен диоксид, които увреждат дихателната система, което и лесно можело да доведе до смърт.

9. Електричество

Появата на електричество било изключителна иновация. Първоначално хората не знаели как да го използват - предупредителни табели ги съветвали да не доближават електрическия контакт с кибрит. В началото на XX-ти век електрическите компании започнали да се стремят да заинтересуват потребителите от електрически продукти освен осветлението. Някои от тях очевидно имали своите недостатъци. Един такъв продукт бил електрическата покривка, но не й понасяло добре, ако някой разлее вода върху нея. Истинската опасност обаче, идвала от потребителите, които се опитвали да пуснат няколко уреди в един контакт, от опитите да отстранят сами възникналите проблеми и от неизолирани проводници. Вестниците били пълни със случаи на самоубили се хора.