Какво е „лимонадиране“? Този трик може да ви помогне да се справите по-лесно със стреса

Н ово проучване установява, че игривият подход към живота може да помогне за изграждането на устойчивост и да доведе до по-добри умения за справяне в стресови и несигурни ситуации. Концепцията се нарича „лимонадиране“ в чест на поговорката „Когато животът ти дава лимони, направи лимонада“.

„Нашето проучване разкри, че игривостта и устойчивостта са тясно свързани чрез това, което наричаме „лимонадиране“ - способността да си представяме и да генерираме положителни преживявания дори при трудни обстоятелства“, обяснява съответният автор на проучването Сянгю „Шарон“ Шен.

What is ‘lemonading’? How this simple trick can help you better cope with stress https://t.co/fRVtwilD03 pic.twitter.com/dmIOBqfUkB

Шен и колегите ѝ са изследвали 503 възрастни американци през февруари 2021 г. по време на втората вълна на пандемията COVID-19. Участниците са били попитани за риска от заразяване, загрижеността за бъдещето, социалната подкрепа и емоционалните и поведенческите реакции на пандемията. Те също така са оценили своята игривост по скала, измерваща спонтанността. Те споделиха доколко се чувстват потиснати и доколко са мотивирани да търсят забавление.

Изследователите разделиха участниците на четири групи въз основа на тяхната игривост.

Установили са, че силно игривите участници са били по-оптимистично настроени за бъдещето, включително са имали по-големи очаквания за успешно въвеждане на ваксината и нормализиране на живота. Но те все пак са били реалисти за обстоятелствата, в които се намират.

„Игривите хора не минимизираха рисковете от COVID-19 и не надценяваха ефективността на защитните мерки“, казва Шен. „Те насочваха „прожектора“ си към възможностите за положителна промяна и растеж, осветявайки потенциалните пътища напред дори в мрачни времена.“

„Групите с висока и ниска игривост не се различават съществено по пол, раса, ниво на образование или семеен доход“, каза Шен пред The Post, но най-игривата група е малко по-млада.

"Изключително игривите участници се оказаха по-активни, радостни и потопени в ежедневието си, дори и да съобщаваха, че се чувстват уязвими и изолирани като по-малко игривите си колеги."

Шен отдаде дължимото на тяхната гъвкавост и способност да намират иновативни начини за справяне.

„Изключително игривите хора активно променяха предизвикателните ситуации, намираха творчески заместители на изгубеното, гледаха на препятствията като на възможности за развитие и поддържаха чувство за контрол върху реакциите си“, отбеляза Шен.

What is 'lemonading'? Why playful people are better at coping with life's challenges, according to a new study. https://t.co/Zag8g6fUqs