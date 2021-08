Принцесите на "Дисни": Как всъщност влияят на децата

Л юбимите на малки и големи принцеси на "Дисни" оказва се, въздействат благоприятно върху подрастващите, твърдят американски учени.

Първа снимка на новата Ариел на "Дисни"

Децата, които се потапят в тази култура

след време е по-вероятно да имат прогресивни възгледи за жените и по-трудно да се поддават на "токсична мъжественост", съобщава FoxNews.

A study from Brigham Young University examines how "princess culture" shapes the views of children as they grow older. https://t.co/DGsuGldFpw