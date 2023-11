Полед към бъдещето: AI показа как ще изглеждат страните през 5000 година

AI ни отвежда чак до година 5000 със своите прогнози за това как ще изглеждат определени страни. И се оказва, че много неща са се променили, но за съжаление не живеем под вода.

Прогнозите бяха споделени от YouTube канала AI Imaginary World, който помоли технологично управлявания всезнайко буквално да предскаже бъдещето.

Сега, ако сте запознати с AI, ще знаете, че най-просто казано – той разчита на съществуващи данни, за да създаде своите творения. Очевидно обаче нямаме никакви съществуващи данни за това как ще изглежда светът след 3000 години.

Предлагаме ви няколко по-интересни примера, а останалите вижте във видеото:

Белгия изглежда точно като Дисниленд. Това е страна, известна със своите шоколадови бонбони, и изглежда, че изкуственият интелект е възприел концепцията за „град с шоколадови бонбони“ и е добавил малко магия, за да го направи още по-красив и впечатляващ. Ако има режисьори на Дисни, които търсят следващия си филм, просто посетете Белгия през 5000-та година.

Отправяме се към земята на финландците и влизаме в много различен тип филмова площадка; а именно тази на Капитолия в „Игрите на глада“. Футуристичният пейзаж е покрит с небостъргачи, заобикалящи голямо езеро, и в случай, че се съмнявате, че гледаме в бъдещето, сцената показва, че финландците явно са заменили колите си с космически кораби.

Това е сбогом, Колизеум, здравей „пейзаж от впечатляващи сгради“ в Италия. Жителите изглеждат готови да пътуват над водата, използвайки мостове, преди да се скитат сред грандиозни дворци и структури, които са натрупани една върху друга. Не изглежда много удобно, но стига все още да има добра пицария, ще се радваме.

Обединеното кралство изглежда наистина се е променило много малко. Лондонският мост все още стои гордо над реката, а градът се вижда на заден план - просто изглежда, че е станал малко по-висок. На преден план има няколко стъклени капсули, които крещят „бъдеще“, въпреки че не е ясно какво представляват.

Земя, известна със своята история, Египет изглежда се е отказал от част от своето наследство и се е сбогувал с пирамидите в полза на пейзаж, излязъл направо от научнофантастичен филм.

Подобно на Финландия, градът се извисява над езеро, но Египет изглежда много по-зловещ, с тъмно небе и огромна луна, която по някакъв начин се е появила в непосредствена близост до Земята.

Издигайки космическите кораби на Финландия на следващото ниво, Китай вече очевидно е разработил превозни средства със скоростта на светлината, които не оставят нищо освен ивици по небето.

