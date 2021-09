"Тормоз, хладнокръвие": Eксперт разкрива как се стигна до враждата между принц Уилям и принц Хари

К огато става въпрос за евентуалната вражда между кралските особи, хората обикновено си избират един от двата отбора - на Уилям и Кейт или на Хари и Меган.

Авторът на множество книги за кралското семейство - Андрю Мортън, коментира каква, според него, е причината за неразбирателството между двамата братя и съпругите им.

Според Мортън, въпреки изгледите за обратното, включително споделеното от Хари и Меган в интервюто пред американската водеща Опра Уинфри, Британският дворец е бил поставил като приоритет благосъстоянието на Меган.

Prince William's "Alleged Bullying" Contributed to Feud With Prince Harry and Meghan Markle, Expert Says - https://t.co/cffKFfq1n5 https://t.co/M3ZaznF7KA