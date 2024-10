Как се гласува в Космоса

В разгара на парламентарните избори у нас и президентските избори в САЩ, които ще се проведат на 5 ноември 2024 година, отговорът на един въпрос е много любопитен, а именно:

Но възможно ли е да се гласува от Космоса?

Благодарение на специална електронна бюлетина астронавтите могат да гласуват от Космоса.

Този процес на гласуване започва през 1997 г. - необходим поради началото на продължителните космически полети на американските астронавти - когато в законодателния орган на щата Тексас е приет член 81.35. Този закон гласи, че „лице, което отговаря на изискванията за избирател съгласно Изборния кодекс на Тексас, глава 101, но което ще бъде на космически полет по време на периода за ранно гласуване и в изборния ден, може да гласува“. (Защо в Тексас? Там се намира Космическият център „Джонсън“ на НАСА, така че повечето астронавти живеят в Хюстън).

