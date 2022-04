Барбра Стрейзънд: Пепеляшката на Холивуд навърши 80 години

Б арба Стрейзънд навърши 80 години.

Животът на тази певица и актриса напълно отговаря на "голямата американска мечта": всеки е способен да достигне невъобразими висоти, ако има силата да не се разпилява лекомислено. Трудолюбива, талантлива и невероятно очарователна – като Пепеляшка, превърнала се в принцеса - това е Барбра Стрейзънд.

Стрейзънд губи баща си, доведеният ѝ баща я бие, а майка ѝ не споделя страстта ѝ към пеенето. Накратко, мечтите за звездна кариера се превръщат и в желание да докаже на близките си, че наистина е способна на нещо необикновено. Съучениците ѝ се присмиват, подиграват се на дългия ѝ нос, дразнят я жестоко - но тя не се отказва. Пее в клубове и на малки сцени, а един ден има късмета да се срещне със самия Либерачи - известен американски пианист и вокалист.

Виждайки забавната и очарователна млада изпълнителка, Либерачи я кани да участва в шоуто му във Вегас. Да се качи на една сцена с такъв артист е "щастливият билет", който е чакала. Барбра се завръща от Вегас вече като известна певица.

Стрейзънд не само пее, но и се снима във филми.

Още дебютният ѝ филм "Funny Girl" ѝ носи заслужена слава и първия "Оскар" за най-добра женска роля.

За филма "Роди се звезда" (по-късно той е преработен с участието на Лейди Гага, на която Барбра дава многобройни съвети) тя композира "Evergreen" и печели втори "Оскар" за нея.

Happy birthday to @BarbraStreisand! 🎂 Her generous support allows the Barbra Streisand Women's Heart Center to focus on providing leading edge healthcare to women with heart disease and developing research that could lead to new treatments. ❤️ https://t.co/ajwqRdcZKK