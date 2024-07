Истинската история на "Татуировчика от Аушвиц"

С лед Холокоста са оцелели много истории. Това са истории, които показват устойчивостта на безброй хора, загубили домовете си, живота си и близките си. Една от тези истории е животът на Лале Соколов, чийто живот е документиран в роман от 2018 г.

(Във видеото може да научите повече за: Счетоводителят на „Аушвиц” подаде молба за помилване)

Романът "Татуировчикът от Аушвиц" бързо се превърна в един от най-известните романи в литературата за Холокоста. Разказвайки историята на Лале Соколов и неговата съпруга Гита Гурман, той завладява сърцата и умовете на хората по целия свят. Но дори художествената литература, базирана на реалния живот, понякога може да се отклони от истината.

И така, каква е истинската история зад "Татуировчикът от Аушвиц"? Как се различават събитията от реалния живот от сюжета на романа?

I’ve just binge watched The Tattooist of Auschwitz.



Unbelievable!

Amazing story and acting. Once I started it, I had to see it through even though some of it was so harrowing.

An absolute must watch ! 🥲🥰 pic.twitter.com/gvxXU1Nfen