Истина или злоупотреба: Чудодейният лек за безплодието, почитан от векове

М айчиното мляко на Дева Мария е било обект на почитание в продължение на векове и дори днес двойките, които се борят с безплодието, често му придават чудодейна сила. Това важи с особена сила за параклиса на млечната пещера във Витлеем, където вярата и плодородието вървят ръка за ръка.

Млечната пещера във Витлеем, Палестина, е посветена на божественото майчинство на Дева Мария. И християни, и мюсюлмани твърдят, че когато Светото семейство намерило убежище по време на клането на невинните от цар Ирод Мария разляла няколко капки от кърмата си, които превърнали стените на пещерата в тебеширено бяло.

Хората все още пият прах от варовиковата скала на стените на пещерата, известен като мляко на Дева Мария на прах, за да лекуват безплодието си. Вярващите често споделят истории за чудодейни раждания след молитва в пещерата, съобщава Би Би Си. На входа на параклиса на Млечната гробница има стотици писма, описващи тези чудеса, изпратени от цял свят.

В наши дни подземната пещера е изпълнена с олтари и произведения на изкуството, изобразяващи Дева Мария и нейното дете. Но мястото е място за поклонение още от IV в. от н.е., като през византийската епоха е построена църква. Папа Григорий XI дава разрешение за разширяване на църквата през XIV в., а сегашният параклис на Млечната гробница е построен през XIX в.

Докато Националният католически регистър съобщава, че млякото на прах "може да се получи само при лично посещение на светилището", интернет разказва друга история.

На различни уебсайтове, включително Etsy и eBay, се предлагат пакетчета с това вещество, което потребителите трябва да смесят с вода или мляко, преди да го консумират и да се помолят за чудотворно раждане.

Смята се, че сашетата с мляко на прах "Дева Мария" имат чудодейни свойства, които могат да излекуват безплодието.

Подобно на много от реликвите, които са в обръщение, цялото нещо изглежда повече от неморално. Убеждаването на отчаяните страдащи от безплодие, че трябва да предприемат поклонническо пътуване до Витлеем и да консумират мляко на прах от Дева Мария (известно още като варовик), ми изглежда като експлоатация. За стотиците безплодни жени, които са успели да забременеят след посещение на пещерата, това е вяра.

