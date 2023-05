„Убийците на цветната луна“: Сексапил на червения килим в Кан

37-годишната Ирина Шейк събра погледите в Кан на премиерата на филма на Мартин Скорсезе „Убийците на цветната луна“.

Секси румънката Мадалина Геня, за която се твърди, че е новата тръпка на Григор Димитров, също присъства на червения килим и не остана незабелязана.

С участието на Леонардо ди Каприо, Лили Гладстон и Робърт Де Ниро, тричасовата драма се развива през 20-те години на миналия век и проследява агенти на ФБР, изпратени да разследват убийствата на членове на индианското племе Осейдж в Оклахома.

В дълга, наситено кобалтово синя рокля с многослоен тюл, Шейк омагьосваше на червения килим в Grand Lumière Theatre в Кан.

Irina Shayk attends the "Killers Of The Flower Moon" red carpet during the 76th annual Cannes film festival. pic.twitter.com/0b1Ki7kfKC

Супермоделът, която беше придружена от близкия си приятел Рикардо Тиши, позира със загладена настрани коса, вдъхновена от 20-те години на миналия век.

Към Ирина Шейк се присъедини звездна гама от модели, включително Алекса Чънг, Наоми Кембъл, Грейс Елизабет, Сара Сампайо, Алесандра Амброзио, Адриана Лима и бившата приятелка на Ди Каприо Лорена Рей.

Салма Хайек, Изабел Юпер и Кирстен Дънст също присъстваха. Кейт Бланшет дори взе сина си!

Бурните аплодисменти на публиката за „Убийците на цветната луна“ на Скорсезе продължиха девет минути, като не спряха след края на финалните надписи и включването на осветлението в залата, написа "Варайъти".

Osage Nation Chief Standing Bear consulted on "Killers of the Flower Moon" and joined Martin Scorsese and the cast at the #Cannes world premiere: "I asked Mr. Scorsese: 'How are you going to approach this story?'" https://t.co/YeZrO6zkFm pic.twitter.com/nfWXGgNmmF