Р ъси Тейлър, американската актриса, която в продължение на 30 години озвучаваше популярния анимационен герой Мини Маус, приятелката на Мики Маус, почина на 75-годишна възраст, предадоха световните агенции.

Тейлър се е споминала в петък в град Глендейл, щата Калифорния. Причината за смъртта ѝ не беше съобщена.

#BREAKING - Russi Taylor, who became the voice of Minnie Mouse back in the ‘80s, has died at the age of 75. The Disney Legend provided Minnie’s voice in hundreds of projects. May she R.I.P.

(Photo courtesy Walt Disney Co.) pic.twitter.com/Fp1mfkqVWQ