Двама любими анимационни герои празнуват рожден ден

Д нес Мики и Мини Маус стават на 92 години!

Двете симпатични мишки дебютират в Ню Йорк в анимационен филм на 18 ноември 1928 г.

Първоначално Уолт Дисни смята да кръсти героя си Мортимър Маус, но жена му - Лилиан Дисни - го убеждава, че името звучи прекалено претенциозно, и така Дисни решава да нарече героя си Мики.

Самото име Мортимър по-късно е използвано за друг герой в сериите за Мики.

Happy Birthday to the Mouse who started it all, Mickey Mouse! pic.twitter.com/3q69QTGBjA