Почти 15 години минаха, откакто бе излъчен последният епизод от хитовия сериал "Приятели", но не само почитателите му не спират да го гледат, ами шоуто се сдобива и с нови такива.

Това потвърждава и актьорът Мат Лебланк, изиграл емблематичния за кариерата му Джоуи Трибиани.

Когато Лебланк гостува в американското предаване "Live with Kelly and Ryan“, той разказа интересен анекдот за героя си.

"Изглежда всяка година има ново поколение, което гледа сериала", казва Лебланк. "Един ден както си вървях по улицата, едно дете - на около 13-14 години, се спря и ми каза: "О, боже, ти си бащата на Джоуи!"

Лебланк, който е на 51, му отговаря "Я се разкарай!", "както все пак би отговорил някой стар човек".

Въпреки че последният епизод на "Приятели“ беше преди 15 години, този месец американската компания за онлайн стрийминг на видео съдържание "Нетфликс" заяви, че е похарчила 100 милиона долара, за да запази излъчването на сериала.

От 2015 досега компанията е плащала по 30 милиона долара на година на Warner Media за правата за излъчване, докато не било съобщено, че след 1 януари 2019 "Приятели" повече няма да е на разположение на "Нетфликс".

Феновете реагирали на това, а "Нетфликс" се намесил:

The Holiday Armadillo has granted your wish: “Friends” will still be there for you in the US throughout 2019 pic.twitter.com/Yd0VqRzk3r