Хипотеза за Червената кралица: Безкрайната надпревара между видовете

Х ипотезата за Червената кралица е измислена от биолози, за да обясни безмилостната „еволюционна надпревара във "въоръжаването“, която стимулира еволюцията на видовете. Що се отнася до естествения подбор, видовете трябва постоянно да се адаптират, за да оцеляват в свят на конкуриращи се организми, които също непрекъснато се развиват.

Идеята е описана за първи път от Лий Ван Вален през 1973 г., който я нарекъл „нов еволюционен закон“. Той показал, че видовете не се развиват самостоятелно, за да се вписват в заобикалящата ги среда, те се развиват и съвместно с други видове. Изглежда, че еволюцията продължава да се случва и това ще продължи, защото организмите трябва непрекъснато да се адаптират, за да могат да се съпротивляват на враговете си в битката за ресурси.

Видовете непрекъснато се променят, но това съвсем не значи, че се усъвършенстват спрямо враговете си, защото те също непрекъснато се развиват. Организмите трябва да умеят да вървят по течението, само за да останат на едно и също място спрямо конкурентите си, или в противен случай ще бъдат залети от вълните.

Общото наименование на хипотезата е препратка към разговор между Алиса и Червената кралица в книгата на Луис Карол „Алиса в Огледалния свят“, в която Червената кралица заявява: „Ето, виждаш ли – за да се задържиш на едно и също място, е необходимо да тичаш колкото се може по-бързо.“

Van Valen's Red Queen Hypothesis says that species in ecosystems must constantly change (as in Alice in Wonderland, my drawing) just to remain in place. This classic paper was rejected multiple times and the author created a new journal just to publish it https://t.co/0T7UjvqC5l pic.twitter.com/01EjHcfunT