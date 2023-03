Феноменът на "звездните": Хората, които се идентифицират като извънземни

Н а Земята има група хора, които вярват, че са извънземни. "Звездните хора" смятат, че са дошли на Земята от други измерения, за да помогнат за излекуването на планетата и да насочат човечеството към "златната ера" - период на голямо щастие, просперитет и постижения.

Може да звучи малко налудничаво, но при търсене на този термин в интернет се появяват над 4 милиона резултата и има десетки хора, които публикуват видеоклипове в TikTok, Instagram и Facebook и вярват, че произхождат от друг свят. Всъщност съдържанието с термина #starseed има над 1 милиард гледания в TikTok.

За разлика от "земните души", за които се смята, че се прераждат на Земята, "звездните" вярват, че са се събудили от друга планета, за да се родят тук. "Звездните" вярват, че са проводници между божествените царства и Земята и че могат да се пренасят между галактиките чрез медитация.

Те също така вярват, че могат да общуват на "светлинния език" - форма на комуникация, за която се твърди, че заобикаля човешките ограничения и е езикът на душата.

Идеята се приписва на писателя Брад Стайгър, който пише много за непознатото и живо се интересува от извънземния живот и извънземните. В книгата си "Боговете на Водолея" от 1976 г. Стайгър представя идеята си, че някои хора произхождат от други измерения.



Вярващите твърдят, че има няколко начина да разберете дали сте "звездни". Те включват търсене на смисъл в живота и усещане за липса на принадлежност. Духовността и силното чувство за интуиция (познание) също са качества на тези хора.

Смята се също, че те са съпричастни, чувствителни и имат повече проблеми с физическото и психическото здраве, тъй като душите им не са свикнали да имат човешко тяло. "Звездните" искат да помагат на човечеството. Но те се претоварват от живота на Земята и затова се зареждат с енергия, като прекарват време в самота.

Вярващите казват също, че "звездните" имат желание да изследват и да се докоснат до нови култури и сфери, което им помага след това да стигнат до нови прозрения за съществуването. Примерите включват нови (конспиративни) теории за обществото, холистични здравни интервенции, заедно с мисли за древни извънземни и цивилизации.

Изберете своята реалност

Може би ще разпознаете някои свои аспекти в горното описание. Много хора например съобщават, че търсят смисъла на живота си и понякога се чувстват изместени или сякаш не принадлежат към него.

Всъщност изследванията показват, че ниското чувство за принадлежност често е свързано с депресия. Но какво кара някои хора, които изпитват такива чувства, да стигнат до заключението, че трябва да са от друга планета? Особено като се има предвид, че никога не е откриван живот извън Земята и няма доказателства, че извънземен живот някога е посещавал Земята.

Добре дошли в ефекта "Форер". Наречен е на името на Бертрам Форер, психологът, който пръв разбрал, че е доста лесно да накараш хората да се съгласят с неясни описания за себе си - вижте хороскопите.

Въпреки че всяко вярване на новото време е различно, философиите имат общи мнения по някои въпроси - те разглеждат съществуването от гледна точка на Вселената и се фокусират върху духовността, както и върху себе си. Помислете за кристалите, енергийното лечение и психичните способности.

Други характеристики включват прераждането, кармата и възможността за достигане на по-високо ниво на съзнание.

