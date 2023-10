Ето кой е най-големият хорър дебют за годината

„Нощна смяна във „Фреди“, адаптацията на хорър видеоиграта на "Universal“ и "Blumhouse“, счупи многобройни рекорди в бокс офиса с премиерата си от 78 млн. долара на вътрешния пазар и още 52 млн. долара на международния пазар, което прави глобален старт от 130 млн. долара, съобщи "Variety”.

Продажбите на билети са особено впечатляващи, тъй като филмът дебютира в кината заедно с премиера в същия ден в стрийминг платформата Peacock, отбелязвайки най-големия вътрешен премиерен уикенд за всички времена за хибридните продукции на "Universal" и "Peacock".

Само за три дни филмът успя да се превърне в най-печелившото световно откриване на "Blumhouse" досега.

