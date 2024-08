Експлозията в басейна на Йелоустоун може да е създала нов гейзер

С поред учени гейзерът, който изригна миналата седмица в националния парк Йелоустоун, е изстрелял вода и скални отломки на височина до 180 метра - шест пъти по-високо, отколкото бе съобщено първоначално.

Геолозите от Обсерваторията на вулкана Йелоустоун (YVO) са изчислили височината на шлейфа, като са разгледали снимки, публикувани в социалните мрежи. Те също така определиха мястото и дълбочината на изригването, което е станало на 23 юли в басейна Блек Даймънд в басейна Бисквит, на около 3,2 км северозападно от известния гейзер Олд Фейтфул.

Изригването е било внезапно и „никакви предшественици на събитието не са били открити от инструментите за наблюдение“, пише Майкъл Поланд, физик-изследовател от Геологическата служба на САЩ и отговорен учен за YVO, в „Хроники на Йелоустоунската калдера“. Никой не е пострадал, пише той, но „експлозията силно повреди близката пешеходна пътека и басейнът остава затворен, докато геолозите оценяват активността“.

Yellowstone Biscuit Basin explosion may have created a new geyser https://t.co/Al6xI5eW0f