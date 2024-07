В горещите извори на Йелоустоун са открити микроби, произвеждащи метан

В Националния парк Йелоустоун са открити две групи микроби, които живеят в гореща вода. За съществуването на групите се е знаело и преди, тъй като е открита тяхна ДНК, която явно не прилича на нищо познато, но за първи път самите организми са видени и описани.

Твърди се, че отглеждането на говеда отделя толкова много метан, че допринасят значително за повишаването на глобалните температури, но това не е съвсем така.

Основните виновници са едноклетъчните организми Euryachaeota, за които бозайниците са само преносители. Доскоро се смяташе, че Euryachaeota са единствените форми на живот, които произвеждат метан като част от естествения си жизнен цикъл, но преди десетина години в горещите извори бяха открити гени за производството на ензима метил-коензим М редуктаза (MCR). Това е ензимът, който всички известни производители на метан използват, но в този случай явно произхожда от нещо съвсем различно.

„Всичко, което знаехме за тези организми, беше тяхната ДНК. Никой никога не беше виждал клетка на тези предполагаеми метаногени; никой не знаеше дали те действително използват своите гени за метаногенеза или се развиват по някакъв друг начин“, казва в изявлението си д-р Роланд Хаценпихлер от Държавния университет в Монтана.

