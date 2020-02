Джулиана Гани направи погача на малкия Давид

Вчера малкия принц имаше погача! Чух, че било много яко, но не видях защото ме изгониха! 🤷🏻‍♂️ Имал си 20 орисници, подаръци, ритуали..😜😍 Ние пък с мъжката гилдия пихме кафе от машината на кръстовището! Беше яко! И студено! 😬 Да е жив и здрав на татко принца и дай Боже все толкова обич да получава! 🙏❤️

