Джин от BTS влезе в казармата

Д жин, най-възрастният член на южнокорейската група BTS, започна да отбива 18-месечната си задължителната военна служба, съобщиха осведомителните агенции.

