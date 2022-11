Кей-поп звездата Джин от BTS постъпва в армията

Д жин, най-възрастният член на южнокорейската група BTS, започва задължителната си военна служба от 13 декември, съобщи Ройтерс. Агенцията цитира публикация на местния в. "Аджу бизнес дейли", позоваваща се на южнокорейски военен източник.

Изпълнителят Джин навършва 30 години на 4 декември. Той ще служи в едно от военните подразделения в страната, след като премине петседмично обучение, посочва вестникът.

Говорителите на мениджърската агенция на кей поп групата и на Министерство на отбраната на Република Корея отказаха да потвърдят информацията.

Миналата седмица с публикация в социална мрежа Джин намекна, че се отправя към позиция на "фронтовата линия".

BTS’ Jin Confirms Military Enlistment For December 13, Here’s His Message For The ARMY



Read Here: https://t.co/UCEI9oJQYG#jin #BTSJIN #BTSARMY #BTS_twt #BTS #jinmilitaryenlistmeny #militaryenlitment #army #kpop #kpoptwt