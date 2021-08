Дженифър Анистън прекратява контактите си с неваксинирани срещу COVID-19

И зминаха цели 27 години откакто Дженифър Анистън дебютира в хитовия сериал "Приятели", а ролята на Рейчъл Грийн я изстреля буквано на върха. И макар повечето от филмовите ѝ роли да са в комедии като "Всемогъщият Брус", "Офис треска", "Хората говорят", "Завръщането на Поли" и "Раздялата", любимката на Холивуд в реалния живот всъщност е доста сериозна и дръзка личност.

Дженижър Анистън започна публична битка с антиваксърите и по-специално с онези, които отказват да се ваксинират срещу коронавируса.

Носителката на награда "Златен глобус" обяви, че е стеснила доста приятелския си кръг, като е взела решението си на основата на това кой от тях е ваксиниран срещу коронавируса и кой не, споделя тя в интервю за сп. InStyle.

Jennifer Aniston Knows What She Wantshttps://t.co/1pJF5XsLnZ pic.twitter.com/sEpdnWsvvm