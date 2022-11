Истинският "дом на дракона": Портал към опасен и тъмен свят

П рез последното десетилетие телевизионните зрители се запознаха отново с драконите чрез "Игра на тронове" и нейната предистория "Домът на дракона". National Geographic ни среща с "истинските дракони": дългоопашатите същества, които живеят под варовиковите хълмове на Постойна, Словения.

Там подземните пещери, прорязани от реки, разкриват чудеса. Сред щурците, многоножките и бръмбарите малки дракончета управляват тази считана за най-разнообразна в биологично отношение пещера в света.

Тези почти полупрозрачни водни саламандри, официално известни като олми (Proteus anguinus), притежават адаптивни характеристики, които не са нищо друго освен легендарни - дори без крила и огън.

Най-добри хищници в подземния си свят, земноводните могат да достигнат дължина от 12 инча, да регенерират крайниците си, да живеят до сто години и да издържат до десетина години без да се хранят. Учените изучават техния обширен ДНК код, за да намерят отговор на въпросите за процеса на регенерация и адаптация.

"Това е най-близкото нещо до дракон, което някога ще видим", казва биологът от Постойна Катарина Кандуч.

В продължение на векове тези безоки олми са смятани за потомци на скрити дракони в Словения. Дори и сега те остават загадъчни, класифицирани като уязвими от Международния съюз за защита на природата (IUCN) поради липса на данни. Учените дори се затрудняват да определят колко надеждно живеят на тяхната малка територия в Динарския карст, който се простира покрай Адриатическото крайбрежие от Северна Италия до Албания.

Повече от 40 милиона души годишно преминават през пещерата, разположена на по-малко от час път от столицата Любляна. Повечето посетители преминават през 90-минутна обиколка покрай блестящо бели сталагмити и през пещери, осветени със стъклени полилеи от Мурано, преди да зърнат олмите и да се запознаят с усилията за тяхното опазване.

