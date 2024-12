Disney премахва транссексуален сюжет от предстояща анимация

С поред доклад Disney е премахнал транссексуално ориентирана сюжетна линия от първия си сериал на Pixar „Печелиш или губиш“ преди премиерата на сериала.

„Печелиш или губиш“, анимационен сериал, предназначен за деца, който ще дебютира през 2025 г., проследява членовете на гимназиален отбор по софтбол по пътя им към шампионския мач.

Pixar’s original animated series #WinOrLose will no longer include a transgender storyline in a later episode, THR has learned.



A spokesperson for Disney confirmed that the story arc was removed and provided the following statement: “When it comes to animated content for a… pic.twitter.com/hSiRnfkTLr